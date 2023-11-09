У Туреччині відреагували на публікацію доповіді Європейської комісії, в якій оцінювався прогрес країн, які претендують на членство в ЄС.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство закордонних справ Туреччини, пише "Європейська правда".

У турецькому зовнішньополітичному відомстві назвали документ "несправедливим та упередженим".

"Ми категорично відкидаємо необґрунтовані претензії і несправедливу критику, особливо щодо політичних критеріїв і розділу про судову владу і основоположні права", – йдеться в заяві МЗС Туреччини.

У відомстві вказали на "нещирість підходу ЄС і явні подвійні стандарти", додавши, що питання основоположних прав є спірними навіть серед країн-членів ЄС.

Нагадаємо, у звіті Єврокомісія зазначає, що Туреччина продовжує курс на віддалення від Євросоюзу.

У документі висловлене занепокоєння щодо відступу Анкари від демократії, подальшої мілітаризації Північного Кіпру та прохамасівської риторики.

Туреччина вперше подала заявку на вступ до тодішнього Європейського економічного співтовариства в 1987 році, отримала статус кандидата в 1999 році та розпочала переговорний процес у 2005 році.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розкритикував ЄС за те, що його країна так довго чекає приєднання до Євросоюзу.