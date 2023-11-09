Турция говорит, что ЕС "несправедлив и предвзят" в отношении ее заявки на членство

В Турции отреагировали на публикацию доклада Европейской комиссии, в котором оценивался прогресс стран, претендующих на членство в ЕС.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел Турции, пишет "Европейская правда".

В турецком внешнеполитическом ведомстве назвали документ "несправедливым и предвзятым".

"Мы категорически отвергаем необоснованные претензии и несправедливую критику, особенно в отношении политических критериев и раздела о судебной власти и основополагающих правах", – говорится в заявлении МИД Турции.

В ведомстве указали на "неискренность подхода ЕС и явные двойные стандарты", добавив, что вопросы основополагающих прав являются спорными даже среди стран-членов ЕС.

Напомним, в отчете Еврокомиссия отмечает, что Турция продолжает курс на отдаление от Евросоюза.

В документе выражено беспокойство относительно отступления Анкары от демократии, дальнейшей милитаризации Северного Кипра и прохамасовской риторики.

Турция впервые подала заявку на вступление в тогдашнее Европейское экономическое сообщество в 1987 году, получила статус кандидата в 1999 году и начала переговорный процесс в 2005 году.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал ЕС за то, что его страна так долго ждет присоединения к Евросоюзу.