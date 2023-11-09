Парламент Болгарії схвалив придбання бойових машин Stryker у США
Парламент Болгарії у четвер, 9 листопада, схвалив проєкт кошторису на придбання бойових машин Stryker у США.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БНР.
Йдеться про 183 машини Stryker та 15 допоміжних вантажівок загальною вартістю 2,5 млрд левів (близько 1,3 млрд доларів).
Поставки мають розпочатися наприкінці 2025 року і завершитися на початку 2028 року.
"У нас є шанс зробити дуже серйозний значний крок до модернізації болгарської армії", – заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев.
Ухваленню передували запеклі дебати, під час яких представники опозиції вимагали відставки Тагарева і називали бойові машини застарілими. Також вони вважають зависокою суму угоди.
Нагадаємо, у вересні болгарський уряд схвалив закупівлю бойових машин Stryker американського виробництва.
Перед цим стало відомо, що у Болгарії до 2025 року буде побудована військова база для розміщення багатонаціональної бойової групи НАТО вартістю понад 100 мільйонів левів (близько 55 мільйонів доларів).