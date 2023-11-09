Понад 20% українців вважають реальним вступ України в ЄС за два роки – опитування

Більшість громадян України оптимістично оцінюють строки, необхідні державі для вступу в Європейський Союз.

Про це свідчить опитування соціологічної служби Центру Разумкова на замовлення видання "Дзеркало тижня", пише "Європейська правда".

Сумарно 60,5% українців вважають, що Україна країна може вступити до Євросоюзу менш як за десять років. Із них третина, або 20,6% від загальної кількості респондентів, кажуть, що це станеться за два роки – як це декларує українська влада.

Ще 19,9% респондентів назвали реалістичним вступ України в ЄС через три-чотири роки, 14,3% – п’ять-шість років і 5,7% – за сім-дев’ять років.

Лише 3,7% опитаних українців вважають, що Україна зможе стати членом Європейського Союзу через 10-15 років, ще 2% вважають, що це станеться через понад 15 років, а 6,1% обрали варіант "ніколи".

Майже 28% не змогли визначити, скільки часу в України забере шлях до вступу в Європейський Союз або відмовились відповідати на це питання.

Опитування на замовлення ZN.UA проводила соцслужба Центру Разумкова з 28 вересня до 4 жовтня 2023 року методом face-to-face у 22 областях України та м. Києві. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, у звіті, опублікованому 8 листопада, Єврокомісія рекомендувала розпочати з Києвом переговори про вступ, але перед тим Україна має виконати частину ще не втілених реформ.

Як відомо, для початку формальних переговорів Україна має отримати "зелене світло" від ЄС про виконання нею чотирьох висунутих Єврокомісією критеріїв (оцінка очікується у березні), а також провести міжурядову конференцію щодо затвердження переговорної рамки, провести скринінг українського законодавства, після чого – відкрити переговорні глави. Детально про ці етапи та про рішення ЄС щодо них читайте у статті "Жовте світло для України".