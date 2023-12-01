Фінляндія оголосила зоною обмеженого доступу порт, де розміщений СПГ-термінал

Міністерство внутрішніх справ Фінляндії вирішило обмежити доступ у портову зону міста Інкоо, рішення набуде чинності за кілька днів.

Про це повідомляє фінський телерадіомовник Yle, пише "Європейська правда".

Портовий район Інкоо додали у перелік зон обмеженого доступу, де заборонено пересуватися і перебувати без спецперепустки.

У цій затоці розташований, серед іншого, термінал скрапленого природного газу.

У цьому ж районі виходить на поверхню підводний газопровід Balticconnector, що сполучає Естонію та Фінляндію. У жовтні він зазнав серйозних пошкоджень, через які виведений з ладу щонайменш до квітня.

Слідчі вважають, що причиною став якір китайського судна, яке проходило над трубопроводом.