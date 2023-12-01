Фінляндія оголосила зоною обмеженого доступу порт, де розміщений СПГ-термінал
П'ятниця, 1 грудня 2023, 16:59
Міністерство внутрішніх справ Фінляндії вирішило обмежити доступ у портову зону міста Інкоо, рішення набуде чинності за кілька днів.
Про це повідомляє фінський телерадіомовник Yle, пише "Європейська правда".
Портовий район Інкоо додали у перелік зон обмеженого доступу, де заборонено пересуватися і перебувати без спецперепустки.
У цій затоці розташований, серед іншого, термінал скрапленого природного газу.
У цьому ж районі виходить на поверхню підводний газопровід Balticconnector, що сполучає Естонію та Фінляндію. У жовтні він зазнав серйозних пошкоджень, через які виведений з ладу щонайменш до квітня.
Слідчі вважають, що причиною став якір китайського судна, яке проходило над трубопроводом.
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