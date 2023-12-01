Финляндия объявила зоной ограниченного доступа порт, где размещен СПГ-терминал
Пятница, 1 декабря 2023, 16:59
Министерство внутренних дел Финляндии решило ограничить доступ в портовую зону города Инкоо, решение вступит в силу через несколько дней.
Об этом сообщает финский телерадиовещатель Yle, пишет "Европейская правда".
Портовый район Инкоо добавили в перечень зон ограниченного доступа, где запрещено передвигаться и находиться без спецпропуска.
В этом заливе расположен, среди прочего, терминал сжиженного природного газа.
В этом же районе выходит на поверхность подводный газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию. В октябре он получил серьезные повреждения, из-за которых выведен из строя как минимум до апреля.
Следователи считают, что причиной стал якорь китайского судна, которое проходило над трубопроводом.
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