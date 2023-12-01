ЄС збільшив імпорт ядерного палива з РФ порівняно з 2021 роком

Євросоюз знову збільшив імпорт російського ядерного палива та послуг для російських реакторів у 2023 році порівняно з 2021 роком, тобто з пеіодом до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це Reuters повідомили в Агентстві з постачання Євратому (ESA).

За словами в.о. голови ESA Стефано Чіккарелло, п'ять країн ЄС, які експлуатують розроблені ще в СРСР реактори типу ВВЕР, ймовірно, цього року знову перевищать рівень імпорту 2021 року, який не підпадає під санкції, після його зростання у 2022 році.

У щорічному звіті ESA, опублікованому в жовтні, йдеться, що минулого року ці п'ять країн – Болгарія, Чехія, Фінляндія, Угорщина та Словаччина – купили на 30% більше послуг у РФ та на 22% палива.

"Ці компанії створюють додаткові запаси свіжого палива. Подальші авансові закупівлі, швидше за все, сприятимуть у короткостроковій перспективі збільшенню обсягів матеріалів, що надходять на підприємства з виробництва ВВЕР з Росії, порівняно з 2021 роком", – зазначив Чіккарелло.

Він не навів конкретних цифр, заявивши, що поки що зарано говорити про те, чи буде імпорт у 2023 році також вищим, ніж минулого року.

За даними ESA, з п'яти країн ЄС, які досі повністю залежать від російських поставок, лише Угорщина ще не підписала контракти на альтернативне паливо.

Водночас фнська компанія Fortum заявила, що її робота з американською Westinghouse над використанням альтернативного палива йде добре, уточнивши, що впровадження нового палива – це багаторічний проект, що вимагає схвалення регуляторних органів.

"Ті, хто не залежить від РФ, намагаються ще більше зменшити будь-яку таку залежність. З іншого боку, ті, хто повністю залежить від російського палива, збільшують запаси палива на випадок будь-яких перебоїв у постачанні до того, як буде отримано ліцензію на альтернативне паливо", – заявив Чіккарелло.

За даними ESA, імпорт природного урану з Росії в ЄС минулого року впав на 16% порівняно з 2021 роком, що було компенсовано збільшенням поставок з Казахстану та Узбекистану.

Раніше повідомляли, що Словаччина планує перейти з російського ядерного палива на американське і французьке, незважаючи на попередню критику з боку проросійських націоналістів з керівної Словацької національної партії.

У вересні повідомляли, що Угорщина зробила крок для заміни російського ядерного палива на французьке.

Раніше у США заявили, що залежність від російського ядерного палива становить критичну загрозу національній безпеці та кліматичним цілям.