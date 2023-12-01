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ЕС увеличил импорт ядерного топлива из РФ по сравнению с 2021 годом

Пятница, 1 декабря 2023, 18:20

Евросоюз снова увеличил импорт российского ядерного топлива и услуг для российских реакторов в 2023 году по сравнению с 2021 годом, то есть с пеиодом до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом Reuters сообщили в Агентстве по снабжению Евратома (ESA).

По словам и.о. председателя ESA Стефано Чиккарелло, пять стран ЕС, которые эксплуатируют разработанные еще в СССР реакторы типа ВВЭР, вероятно, в этом году снова превысят уровень импорта 2021 года, который не подпадает под санкции, после его роста в 2022 году.

В ежегодном отчете ESA, опубликованном в октябре, говорится, что в прошлом году эти пять стран – Болгария, Чехия, Финляндия, Венгрия и Словакия – купили на 30% больше услуг в РФ и на 22% топлива.

"Эти компании создают дополнительные запасы свежего топлива. Дальнейшие авансовые закупки, скорее всего, будут способствовать в краткосрочной перспективе увеличению объемов материалов, поступающих на предприятия по производству ВВЭР из России, по сравнению с 2021 годом", – отметил Чиккарелло.

Он не привел конкретных цифр, заявив, что пока рано говорить о том, будет ли импорт в 2023 году также выше, чем в прошлом году.

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По данным ESA, из пяти стран ЕС, которые до сих пор полностью зависят от российских поставок, только Венгрия еще не подписала контракты на альтернативное топливо.

В то же время фнская компания Fortum заявила, что ее работа с американской Westinghouse над использованием альтернативного топлива идет хорошо, уточнив, что внедрение нового топлива – это многолетний проект, требующий одобрения регуляторных органов.

"Те, кто не зависит от РФ, стараются еще больше уменьшить любую такую зависимость. С другой стороны, те, кто полностью зависит от российского топлива, увеличивают запасы топлива на случай любых перебоев в поставках до того, как будет получена лицензия на альтернативное топливо", – заявил Чиккарелло.

По данным ESA, импорт природного урана из России в ЕС в прошлом году упал на 16% по сравнению с 2021 годом, что было компенсировано увеличением поставок из Казахстана и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что Словакия планирует перейти с российского ядерного топлива на американское и французское, несмотря на предварительную критику со стороны пророссийских националистов из правящей Словацкой национальной партии.

В сентябре сообщалось, что Венгрия сделала шаг для замены российского ядерного топлива на французское.

Ранее в США заявили, что зависимость от российского ядерного топлива представляет критическую угрозу национальной безопасности и климатическим целям.

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