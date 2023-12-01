Посол України розповів, як переконав частину членів ОБСЄ бойкотувати Лаврова

Постійний представник України при ОБСЄ Євген Цимбалюк вважає, що його промова на міністерській зустрічі в Північній Македонії вплинула на рішення частини делегатів бойкотувати російського міністра закордонних справ Сергєя Лаврова.

Про це йдеться у статті "Європейської правди" Не тільки ОБСЄ: три дипломатичні перемоги України над Росією за тиждень.

Як зазначає автор статті, редактор "ЄвроПравди" Сергій Сидоренко, вперше міністерську зустріч бойкотували міністри близько половини членів ОБСЄ – "і сталося це суто через те, що вони не хотіли опинитися за одним столом із Лавровим".

Частину з них, імовірно, переконав український посол, якому дали слово під час урочистої вечері напередодні конференції.

"Суть моїх пояснень полягала в тому, що історія, коли під час холодної війни в ОБСЄ могла об’єднувати і не однодумців, – перестає працювати під час війни гарячої. І що в нинішній ситуації діалог зі злочинцями треба обмежувати, а не підтримувати", – пояснив Цимбалюк.

Дипломат сказав, що вважав це пояснення "абсолютно очевидним", але з’ясувалося, що для багатьох в Європі воно таким не є.

"Бо протягом вечері до мене підійшли 15 держав і попросили дати текст свого виступу для аналізу цих аргументів. То довелося цей текст терміново писати, бо я виступав "з голови", щоби відправити їм", – розповів він.

Напередодні "ЄвроПравда" повідомляла, що зустріч Організації з безпеки та співробітництва в Європі у столиці Північної Македонії Скоп’є через присутність Сергєя Лаврова проігнорували міністри 13 з 31 члена Північноатлантичного Альянсу.

Деталі читайте у статті: ОБСЄ не осідлала Лаврова: як спроба "прогнутися" під топдипломата РФ лише поглибила проблеми.