Посол Украины рассказал, как убедил часть членов ОБСЕ бойкотировать Лаврова

Постоянный представитель Украины при ОБСЕ Евгений Цимбалюк считает, что его речь на министерской встрече в Северной Македонии повлияла на решение части делегатов бойкотировать российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Об этом говорится в статье "Европейской правды" Не только ОБСЕ: три дипломатические победы Украины над Россией за неделю.

Как отмечает автор статьи, редактор "ЕвроПравды" Сергей Сидоренко, впервые министерскую встречу бойкотировали министры около половины членов ОБСЕ – "и произошло это исключительно из-за того, что они не хотели оказаться за одним столом с Лавровым".

Часть из них, вероятно, убедил украинский посол, которому дали слово во время торжественного ужина накануне конференции.

"Суть моих объяснений заключалась в том, что история, когда во время холодной войны в ОБСЕ могла объединять и не единомышленников, – перестает работать во время войны горячей. И что в нынешней ситуации диалог с преступниками надо ограничивать, а не поддерживать", – пояснил Цимбалюк.

Дипломат сказал, что считал это объяснение "совершенно очевидным", но выяснилось, что для многих в Европе оно таковым не является.

"Потому что в течение ужина ко мне подошли 15 государств и попросили дать текст своего выступления для анализа этих аргументов. Так пришлось этот текст срочно писать, потому что я выступал "с головы", чтобы отправить им", – рассказал он.

Накануне "ЕвроПравда" сообщала, что встречу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в столице Северной Македонии Скопье из-за присутствия Сергея Лаврова проигнорировали министры 13 из 31 члена Североатлантического Альянса.

Детали читайте в статье: ОБСЕ не оседлала Лаврова: как попытка "прогнуться" под топ-дипломата РФ лишь усугубила проблемы.