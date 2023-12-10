Головнокомандувач Збройних сил Швеції відвідав українську бригаду на передовій

Головнокомандувач Збройних Сил Швеції генерал Мікаель Бюден відвідав підрозділи 45 окремої артилерійської бригади, які виконують завдання на Східному напрямку.

Відео візиту Бюдена опублікувала служба зв’язків з громадськістю 45 ОАБр, пише "Європейська правда".

В ході зустрічі генерал Бюден поспілкувався з артилеристами та піхотинцями, які проходили навчання у Швеції та високо оцінив їх бойову роботу.

Він поцікавився, чи була корисною підготовка, яку українські воїни отримали у Швеції. Українські військовослужбовці відповіли, що почали застосовувати навички із перших днів на полі бою.

Українські воїни подякували генералові Мікаелеві Бюдену та його державі за стійку підтримку українського народу у боротьбі за незалежність.

Нагадаємо, під час нещодавньої зустрічі Бюдена з міністром оборони Рустемом Умєровим йшлося про можливість постачання Збройним силам винищувачів Gripen.

Бюден сказав, що питання передачі літаків Gripen Україні обговорюється як на політичному, так і на військовому операційному рівні.

Як відомо, Швеція входить до авіаційної коаліції, метою якої є надання Україні винищувачів. Раніше українські льотчики і наземний персонал мали можливість випробувати у Швеції літаки Gripen.