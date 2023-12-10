Главнокомандующий Вооруженных сил Швеции посетил украинскую бригаду на передовой

Главнокомандующий Вооруженных Сил Швеции генерал Микаэль Бюден посетил подразделения 45 отдельной артиллерийской бригады, которые выполняют задачи на Восточном направлении.

Видео визита Бюдена опубликовала служба по связям с общественностью 45 ОАБр, пишет "Европейская правда".

В ходе встречи генерал Бюден пообщался с артиллеристами и пехотинцами, которые проходили обучение в Швеции и высоко оценил их боевую работу.

Он поинтересовался, была ли полезной подготовка, которую украинские воины получили в Швеции. Украинские военнослужащие ответили, что начали применять навыки с первых дней на поле боя.

Украинские воины поблагодарили генерала Микаэля Бюдена и его государство за устойчивую поддержку украинского народа в борьбе за независимость.

Напомним, во время недавней встречи Бюдена с министром обороны Рустемом Умеровым речь шла о возможности поставки Вооруженным силам истребителей Gripen.

Бюден сказал, что вопрос передачи самолетов Gripen Украине обсуждается как на политическом, так и на военном операционном уровне.

Как известно, Швеция входит в авиационную коалицию, целью которой – предоставление Украине истребителей. Ранее украинские летчики и наземный персонал имели возможность испытать в Швеции самолеты Gripen.