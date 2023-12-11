По состоянию на воскресенье Будапешт никак не изменил своих намерений заблокировать все решения по Украине, которые должны рассматриваться на саммите лидеров Евросоюза.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на свои источники сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

Он рассказал, что в воскресенье 10 декабря в Брюсселе состоялась встреча послов ЕС в рамках подготовки саммита и по её итогам ситуация с венгерским вето не изменилась.

"Никаких сдвигов – Венгрия все еще блокирует все, что связано с Украиной. Если это будет решено, то это произойдет на саммите ЕС 14-15 декабря", – отметил Джозвяк.

Орбан, как известно, выступает против открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС и даже не хочет, чтобы этот вопрос выносили на обсуждение саммита; также он не хочет поддерживать многолетний инструмент финансовой поддержки для Украины объемом 50 млрд евро и программу ЕС для военной поддержки Украины.

Напомним, в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский коротко пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во время визита на церемонию инаугурации новоизбранного президента Аргентины.

Также он провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который в пятницу принимал Орбана в Париже, и с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.