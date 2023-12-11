Кулеба назвав ключові питання щодо України, які обговорять лідери ЄС на саміті

На майбутньому саміті Європейської ради 14-15 грудня лідери ЄС розглядатимуть одразу чотири важливих питання щодо України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів у спілкуванні зі ЗМІ у Брюсселі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"На обговоренні буде чотири питання, пов’язані з Україною. Перше – відкриття переговорів, друге – затвердження Ukraine Facility, що забезпечуватиме макрофінансову стабільність в Україні, третє – продовження фінансування для Європейського фонду миру, щоб ЄС міг надавати Україні летальну й нелетальну допомогу. Четверте – це схвалення 12-го пакета санкцій", – зазначив Кулеба.

Він додав, що усі ці питання є дуже важливими, але ключовим є все ж відкриття переговорів.

"Не хочу навіть говорити про нищівні наслідки, якщо Єврорада не зможе ухвалити цього рішення, не лише в контексті України, а в ширшому контексті процесу розширення. Ми зробили своє "домашнє завдання" і очікуємо, що ЄС зробить своє", – сказав міністр закордонних справ України.

Він додав, що у дні, які залишаються перед самітом, українська дипломатія продовжить роботу з окремими країнами-членами.

Минулого тижня Кулеба висловив впевненість, що країни ЄС все ж погодять рішення щодо фінансової підтримки України.

Також він зазначив, що більшість членів Європейського Союзу підтримують початок переговорів з Україною про вступ, а для подолання спротиву Угорщини "треба багато працювати".