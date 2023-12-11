Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у понеділок вперше за час повномасштабної війни особисто зустрінеться з угорським колегою Петером Сійярто.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив перед початком зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

"Сьогодні я зустрінуся з міністром закордонних справ Угорщини. Це буде наша перша особиста зустріч з початку повномасштабного вторгнення. І думаю, цей факт говорить сам за себе: ми продовжуємо говорити з Угорщиною. Як я вже зазначив, Україна змінила своє законодавство щодо освіти і використання мов нацменшин у той спосіб, як цього хотіла Угорщина. І до цього факту треба проявити повагу", – зазначив Кулеба.

"У рішенні Єврокомісії були конкретні формулювання – що Україна має привести законодавство у відповідність до рекомендацій Венеційської комісії. І усі ключові рекомендації Венеційської комісії були втілені… Думаю, правила гри мають бути чесними. Якщо нам кажуть зробити щось, і це виконано – це слід визнавати як результат", – додав він.

На запитання про деталі короткої розмови президента України Володимира Зеленського з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном в Аргентині Кулеба відповів, що не був там присутній, тож не може переказати, яка була атмосфера.

Минулого тижня з Сійярто спілкувався телефоном керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Втім, вже після цих переговорів Орбан телефонував головуючій у Раді ЄС Іспанії та переконував не виносити на обговорення саміту питання про відкриття переговорів з Україною.

Як відомо, Орбан пригрозив заблокувати усі рішення ЄС щодо України, які планують розглядати на саміті лідерів 14-15 грудня.