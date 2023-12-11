Боррель: Більшість міністрів згодна, що зараз не час послаблювати підтримку України

Переважна більшість міністрів закордонних справ на засіданні Ради ЄС погодилися, що зараз не час послаблювати підтримку України, навпаки – її варто збільшувати.

Про це заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель на пресконференції після зустрічі, повідомляє "Європейська правда".

Він згадав, що вночі РФ вперше за тривалий час вдарила по Києву балістичними ракетами. За його словами, Україна продовжує потребувати підтримки ЄС.

"Ми вже запустили діалог і експертні консультації з Україною щодо майбутніх безпекових зобов'язань. Ми повинні надавати оперативну і військову підтримку. Але ми також повинні думати про передбачуване довгострокове фінансування.

І сьогодні переважна більшість міністрів дали дуже чітко зрозуміти: зараз не час послаблювати нашу підтримку України. Навпаки: зараз час збільшувати і прискорювати її", – заявив Боррель.

Для цього, за його словами, Євросоюзу потрібно зберігати єдність і посилювати оборонну промисловість та допомогати Україні у зміцненні її власної оборонної промисловості.

Боррель водночас зазначив, що на зустрічі так і не погодили останній транш у 500 млн євро з Європейського фонду миру, який місяцями блокує Угорщина.

"Нам потрібно погодити восьмий пакет з Європейського фонду миру, це питання все ще висить в повітрі. І нам потрібне подальше збільшення на 5 млрд євро збільшення Європейського фонду миру", – зазначив він.

"Я очікую, що лідери ЄС дадуть вказівки щодо цих важливих рішень пізніше цього тижня", – додав Боррель.

Він також розповів, що проінформував міністрів про останні пропозиції щодо використання прибутків від знерухомлених російських активів.

Нагадаємо, за кілька днів до саміту ЄС канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав усіх західних союзників чітко взяти на себе зобов'язання щодо довгострокової допомоги Україні в її захисті від Росії.

Перед цим Олаф Шольц заявив, що країна має бути готова до збільшення підтримки України на тлі послаблення підтримки іншими.