Кулеба закликав ЄС не оглядатись на США й бути активнішим у підтримці України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Європейський Союз не чекати рішень про військову та гуманітарну допомогу від Сполучених Штатів, ухвалюючи власні.

Про це він сказав в інтерв’ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

Голова МЗС вказав, що підтримка з боку США є важливою для України, але закликав Європу не недооцінювати себе, посилаючись на тенденцію континенту "уважно стежити" за тим, що відбувається у Вашингтоні під час ухвалення рішень.

"Європа надає велику підтримку і має можливість продовжувати її надавати. Але ця психологічна залежність від позиції Сполучених Штатів також є елементом гри", – вважає міністр.

Кулеба застеріг, що нездатність ЄС продемонструвати єдність на підтримку розширення матиме "руйнівні стратегічні наслідки" для нього, тоді як світові потрібні "послідовність і стійкість".

"Росія та інші гравці уважно спостерігають за цим процесом, тому що їм потрібен слабкий Європейський Союз. Тому вони зацікавлені в уповільненні, в затримках, в демонстрації нездатності ухвалювати історичні рішення", – пояснив він.

"Наступною країною, на яку може напасти Росія, буде європейська країна, а не якась інша. Тому Європа повинна бути більш впевненою у своїй здатності захистити себе", – підкреслив міністр.

Як відомо, лідери ЄС на саміті 14-15 грудня мають ухвалити рішення щодо початку переговорів про вступ України до ЄС і виділення Києву 50 мільярдів євро допомоги. Але існує ризик, що ці рішення не будуть ухвалені через блокування з боку Угорщини, дедалі частіші розмови про втому від війни та розчарування через патову ситуацію, в якій опинився Київ на полі бою.

Напередодні стало відомо, що понад сто провідних європейських законодавців підготували спільний лист-звернення до конгресменів у США, закликаючи їх розблокувати додаткове фінансування для України, що стало предметом політичних суперечок.