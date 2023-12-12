Кулеба призвал ЕС не оглядываться на США и быть более активным в поддержке Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Европейский Союз не ждать решений о военной и гуманитарной помощи от Соединенных Штатов, принимая собственные.

Об этом он сказал в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

Глава МИД указал, что поддержка со стороны США важна для Украины, но призвал Европу не недооценивать себя, ссылаясь на тенденцию континента "внимательно следить" за тем, что происходит в Вашингтоне при принятии решений.

"Европа оказывает большую поддержку и имеет возможность продолжать ее оказывать. Но эта психологическая зависимость от позиции Соединенных Штатов также является элементом игры", – считает министр.

Кулеба предостерег, что неспособность ЕС продемонстрировать единство в поддержку расширения будет иметь "разрушительные стратегические последствия" для него, тогда как миру нужны "последовательность и устойчивость".

"Россия и другие игроки внимательно наблюдают за этим процессом, потому что им нужен слабый Европейский Союз. Поэтому они заинтересованы в замедлении, в задержках, в демонстрации неспособности принимать исторические решения", – пояснил он.

"Следующей страной, на которую может напасть Россия, будет европейская страна, а не какая-то другая. Поэтому Европа должна быть более уверенной в своей способности защитить себя", – подчеркнул министр.

Как известно, лидеры ЕС на саммите 14-15 декабря должны принять решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС и выделении Киеву 50 миллиардов евро помощи. Но существует риск, что эти решения не будут приняты из-за блокирования со стороны Венгрии, участившихся разговоров об усталости от войны и разочарования из-за патовой ситуации, в которой оказался Киев на поле боя.

Накануне стало известно, что более ста ведущих европейских законодателей подготовили совместное письмо-обращение к конгрессменам в США, призывая их разблокировать дополнительное финансирование для Украины, что стало предметом политических споров.