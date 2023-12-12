Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надіслав листа у відповідь на звернення організацій угорської громади в Україні із закликом підтримати початок переговорів про вступ Києва з Євросоюзом.

Про це в коментарі угорському інформагентству МТІ повідомив речник Орбана Берталан Хаваші, пише "Європейська правда".

У листі прем’єр Угорщини запевнив, що його уряд "зробить усе від нього залежне для захисту прав угорської громади в Україні", й укотре повторив, що Європейська комісія не змогла належним чином підготувати питання про вступ України до ЄС і починати переговори з нею наразі не на часі.

"Тому ми будемо вносити пропозицію, щоб Європейський Союз ставив за мету не юридично складне членство, а стратегічне партнерство з Україною", – підкреслив він.

"Можу запевнити вас, що ми продовжимо працювати над тим, щоб угорська громада в Україні могла жити в мирній, стабільній країні, що розвивається", – підсумував Орбан.

Напередодні стало відомо, що лідери угорських громад Закарпаття звернулися до голови Європейської ради Шарля Мішеля та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з проханням підтримати початок переговорів про вступ України в ЄС.

Звернення підписали голова Берегівської міської територіальної громади Золтан Бабяк, голова Берегівської районної ради Карло Резеш, голова Демократичної спілки угорців України (УМДС) Ласло Зубанич, голова "Фундація україно-угорського регіонального розвитку молоді" Йосип Резеш, депутатка Закарпатської обласної ради Юдіта Петеї.

Орбан, як відомо, виступає проти відкриття переговорів про вступ України до ЄС та навіть не хоче, щоб це питання виносили на обговорення саміту; також він не хоче підтримувати багаторічний інструмент фінансової підтримки для України обсягом 50 млрд євро та програму ЄС для військової підтримки України.