Прем'єри Естонії та Фінляндії: Ми не підемо на компроміси та допоможемо захистити Україну

Поки Україна продовжує боротьбу за свою свободу проти жорстокої агресії Росії, вільний світ має продовжувати курс на непохитну підтримку країни,

Про це у спільній статті для Politico написали прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас та прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє "Європейська правда".

Глави уряді Естонії та Фінляндії наголосили на тому, що нині необхідні довгострокові зобов'язання щодо надання Україні військових ресурсів.

Стратегія Росії, як зауважили Каллас та Орпо, будується на надії, що західні союзники України втомляться першими. Однак зараз настав час довести, що ця стратегія Кремля – не виграшна.

Вони наголосили, що мир на умовах Росії не означатиме миру в Європі. Такий "мир" посилить російський націоналізм та імперіалізм, а авторитарні режими в усьому світі дізнаються, що вільний світ слабкий і не має витривалості, що призведе до нових конфліктів.

"Отже, підтримка України – це не лише підтримка України. По суті, йдеться про захист основних принципів Статуту ООН і міжнародного права, включаючи територіальну цілісність і суверенітет, тобто право на існування як країни", - йдеться у статті.

Саме тому, зазначили Каллас і Орпо, європейська стратегія вимагає чітких зобов'язань щодо посилення довгострокової підтримки України.

"Наш пріоритет номер один – це зброя, боєприпаси і тренування, і все це має підтримуватися в обсягах, достатніх для того, щоб Україна була здатна захистити себе", – заявили вони.

"Цього тижня, коли ми збираємося на засідання Європейської Ради, рішуча демонстрація непохитної довгострокової підтримки України має першорядне значення. Весь світ дивиться на нас, і в цей критичний момент наші дії мають бути дзеркальним відображенням наших слів. Момент вимагає, щоб наша непохитна прихильність відповідала нашій обіцянці "стільки, скільки буде потрібно", – підкреслили Каллас і Орпо.

Вони вважають, що реакція Європи надішле сигнали через Атлантику, друзям в Україні, а також Росії, про те, що у ЄС готові до тривалої фази війни, і що ЄС не втомиться першим.

"Тому вкрай важливо, щоб Рада (саміт ЄС. – Ред.) підтвердила триваючу потужну бюджетну та військову підтримку і вирішила розпочати переговори про вступ з Україною, тим самим підкресливши нашу рішучу відданість її європейському майбутньому.

Ми допоможемо захистити Україну. Ми не піддамося на погрози і не підемо на компроміс щодо свободи, волі і безпеки як українського народу, так і нашої власної", – заявили Орпо та Каллас.

Детально про перспективи саміту лідерів ЄС читайте у статті: Австро-Угорщина проти України: як виникла і чого вимагає "коаліція Орбана" перед самітом ЄС

А про те, з яким розкладом сил Україна стикнулася перед початком саміту ЄС, дивіться також у поясненні "ЄвроПравди" з Брюсселя.