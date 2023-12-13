Премьеры Эстонии и Финляндии: Мы не пойдем на компромиссы и поможем защитить Украину

Пока Украина продолжает борьбу за свою свободу против жестокой агрессии России, свободный мир должен продолжать курс на непоколебимую поддержку страны,

Об этом в совместной статье для Politico написали премьер-министр Эстонии Кая Каллас и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает "Европейская правда".

Главы правительстве Эстонии и Финляндии отметили, что сейчас необходимы долгосрочные обязательства по предоставлению Украине военных ресурсов.

Стратегия России, как отметили Каллас и Орпо, строится на надежде, что западные союзники Украины устанут первыми. Однако сейчас пришло время доказать, что эта стратегия Кремля – не выигрышная.

Они отметили, что мир на условиях России не будет означать мира в Европе. Такой "мир" усилит российский национализм и империализм, а авторитарные режимы во всем мире узнают, что свободный мир слаб и не имеет выносливости, что приведет к новым конфликтам.

"Итак, поддержка Украины – это не только поддержка Украины. По сути, речь идет о защите основных принципов Устава ООН и международного права, включая территориальную целостность и суверенитет, то есть право на существование как страны", – говорится в статье.

Именно поэтому, отметили Каллас и Орпо, европейская стратегия требует четких обязательств по усилению долгосрочной поддержки Украины.

"Наш приоритет номер один – это оружие, боеприпасы и тренировки, и все это должно поддерживаться в объемах, достаточных для того, чтобы Украина была способна защитить себя", – заявили они.

"На этой неделе, когда мы собираемся на заседание Европейского Совета, решительная демонстрация непоколебимой долгосрочной поддержки Украины имеет первостепенное значение. Весь мир смотрит на нас, и в этот критический момент наши действия должны быть зеркальным отражением наших слов. Момент требует, чтобы наша непоколебимая приверженность соответствовала нашему обещанию "столько, сколько потребуется", – подчеркнули Каллас и Орпо.

Они считают, что реакция Европы пошлет сигналы через Атлантику, друзьям в Украине, а также России, о том, что в ЕС готовы к длительной фазе войны, и что ЕС не устанет первым.

"Поэтому крайне важно, чтобы Совет (саммит ЕС. – Ред.) подтвердил продолжающуюся мощную бюджетную и военную поддержку и решил начать переговоры о вступлении с Украиной, тем самым подчеркнув нашу решительную приверженность ее европейскому будущему.

Мы поможем защитить Украину. Мы не поддадимся на угрозы и не пойдем на компромисс относительно свободы, свободы и безопасности как украинского народа, так и нашей собственной", – заявили Орпо и Каллас.

Подробно о перспективах саммита лидеров ЕС читайте в статье: Австро-Венгрия против Украины: как возникла и чего требует "коалиция Орбана" перед саммитом ЕС

А о том, с каким раскладом сил Украина столкнулась перед началом саммита ЕС, смотрите также в объяснении "ЕвроПравды" из Брюсселя.