Орбан вже каже, що не проти вступу України у ЄС, але "не бачить причин" для переговорів

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не виступає проти вступу України до ЄС, але наполягає на "дотриманні процедур".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ перед початком першого дня саміту лідерів Євросоюзу.

На питання, чи виступає він проти приєднання України до ЄС, Орбан відповів, що "наполягає на процедурі". "(Є) передумови. Коли кандидати їх виконують – починаймо переговори про членство. Але вони не були виконані навіть за оцінкою комісії. То ж ми не у стані починати переговори", – сказав Орбан.

"Розширення – це не теоретичне питання. Це юридично обґрунтований процес, який має сім передумов. Навіть за оцінкою Єврокомісії, три з семи передумов не виконані (Києвом), тому зараз немає підстав вести переговори про членство України", – повторив Орбан.

Коментуючи питання виділення Україні 50 мільярдів євро, які погрожував блокувати Будапешт, Орбан сказав, що "гроші для України в короткостроковій перспективі вже закладені в бюджеті".

"Якщо ви хочете надати довгострокову і більшу допомогу, то ми повинні знаходити кошти поза бюджетом, і ми це підтримуємо", – сказав він.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що під час розмови з прем’єром Угорщини попросив його назвати хоча б одну причину, чому Україна не має бути в ЄС.

У середу Зеленський також попередив: якщо Угорщина заблокує рішення ЄС – це означатиме, що вето наклав Путін.

Детально про те, з яким розкладом сил Україна стикнулася перед початком саміту ЄС, дивіться у поясненні "ЄвроПравди" з Брюсселя.

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