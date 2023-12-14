На щойно відкритих КПП Фінляндії на кордоні з РФ вже з’явились шукачі притулку

У перший же день після двотижневого закриття кордону Фінляндії з Росією на відкритих КПП знову з’явилися шукачі притулку.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

З 14 грудня відновили роботу два південних пункти пропуску на східному кордоні – Ваалімаа та Ніірала, але уряд попереджав, що їх можуть знову закрити, якщо Росія продовжить сприяти прибуттю на кордон шукачів притулку з третіх країн.

Мапа Yle. Блакитним позначені відкриті КПП

На КПП у Нііралі від початку його роботи вранці прибули вже більше десяти шукачів притулку, чоловіки й жінки, а на КПП у Ваалімаа – двоє осіб. Їм дозволити подати заявки на отримання притулку.

З репортажу Yle

Журналісти дізналися, що у російськомовних Телеграм-каналах вже масово з’явилися фото автомобілів, завантажених велосипедами – схоже, ознака того, що на кордоні чекають нові групи мігрантів. Проте невідомо, чи ці фото справді зроблені нещодавно.

Нагадаємо, перед цим останні два тижні фінсько-російський кордон перетинали лише вантажні потяги.

Країна з 30 листопада закрила останній КПП на кордоні з Росією у зв’язку з тим, що РФ почала сприяти прибуттю на фінський кордон шукачів притулку. Також відтоді фінським прикордонникам допомагає група співробітників європейського агентства Frontex.

Детально про це читайте у статті "Фінляндія тримає оборону".