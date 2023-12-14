На только что открытых КПП Финляндии на границе с РФ уже появились беженцы

На открытых в четверг КПП на границе Финляндии и России, которые не работали две недели из-за наплыва мигрантов, снова появились искатели убежища.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

С 14 декабря возобновили работу два южных пункта пропуска на восточной границе – Ваалимаа и Ниирала, но правительство предупреждало, что их могут снова закрыть, если Россия продолжит способствовать прибытию на границу искателей убежища из третьих стран.

Карта Yle. Голубым отмечены открытые КПП

На КПП в Ниирали с начала его работы утром прибыли уже более десяти искателей убежища, мужчины и женщины, а на КПП в Ваалимаа – два человека. Им разрешили подать заявки на получение убежища.

Из репортажа Yle

Журналисты узнали, что в русскоязычных Телеграм-каналах уже массово появились фото автомобилей, загруженных велосипедами – похоже, признак того, что на границе ждут новые группы мигрантов. Однако неизвестно, действительно ли эти фото сделаны недавно.

Напомним, перед этим последние две недели финско-российскую границу пересекали только грузовые поезда.

Страна с 30 ноября закрыла последний КПП на границе с Россией в связи с тем, что РФ начала способствовать прибытию на финскую границу искателей убежища. Также с тех пор финским пограничникам помогает группа сотрудников европейского агентства Frontex.

Подробно об этом читайте в статье "Финляндия держит оборону".