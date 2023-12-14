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На только что открытых КПП Финляндии на границе с РФ уже появились беженцы

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Четверг, 14 декабря 2023, 12:07

На открытых в четверг КПП на границе Финляндии и России, которые не работали две недели из-за наплыва мигрантов, снова появились искатели убежища.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

С 14 декабря возобновили работу два южных пункта пропуска на восточной границе – Ваалимаа и Ниирала, но правительство предупреждало, что их могут снова закрыть, если Россия продолжит способствовать прибытию на границу искателей убежища из третьих стран.

Мапа Yle. Блакитним позначені відкриті КПП
Карта Yle. Голубым отмечены открытые КПП

На КПП в Ниирали с начала его работы утром прибыли уже более десяти искателей убежища, мужчины и женщины, а на КПП в Ваалимаа – два человека. Им разрешили подать заявки на получение убежища.

З репортажу Yle
Из репортажа Yle

Журналисты узнали, что в русскоязычных Телеграм-каналах уже массово появились фото автомобилей, загруженных велосипедами – похоже, признак того, что на границе ждут новые группы мигрантов. Однако неизвестно, действительно ли эти фото сделаны недавно.

Напомним, перед этим последние две недели финско-российскую границу пересекали только грузовые поезда.

Страна с 30 ноября закрыла последний КПП на границе с Россией в связи с тем, что РФ начала способствовать прибытию на финскую границу искателей убежища. Также с тех пор финским пограничникам помогает группа сотрудников европейского агентства Frontex.

Подробно об этом читайте в статье "Финляндия держит оборону".

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