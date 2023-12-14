Без рішення по Україні ЄС може звалитися у нескінченні внутрішні суперечки, натякає Зеленський

Брак рішучості лідерів Європейського Союзу для схвалення рішення щодо календаря руху України до вступу в ЄС дасть негативний сигнал для європейських громадян.

Про це йдеться у онлайн-виступі Володимира Зеленського на саміті ЄС, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Володимир Зеленський розпочав виступ з компліментів на адресу колег за те, що протягом року Євросоюзу вдавалося знаходити консенсус і ухвалювати рішення на підтримку України. "Ви всі зрозуміли, що зараз не час для напівзаходів чи вагань. Європа прийняла сильні рішення і ефективно їх реалізувала. Я вдячний за таку силу Європи", – сказав він.

Утім, на думку Зеленського, бажання окремих лідерів ЄС заблокувати початок вступних переговорів ЄС з Україною, ухвалене всупереч рекомендації Єврокомісії, може призвести до розчарування.

"Це рішення є також життєво важливим для всіх тих людей в країнах ЄС, які вірять, що Європа може уникнути повернення до старих часів нескінченних безплідних розбіжностей між столицями", – пояснив він

"Європа заслуговує на те, щоб бути сильною… Заслуговує на повагу до угод, і на те, щоб люди в Європі знали, що їх не обдурять", – підсумував президент.

Як повідомляла "Європейська правда", Зеленський закликав саміті ЄС лишити Путіна незадоволеним домовленостями.

Детально про розклад сил перед самітом читайте у статті "Австро-Угорщина проти України: як виникла і чого вимагає "коаліція Орбана" перед самітом ЄС".