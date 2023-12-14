Без решения по Украине ЕС может свалиться в бесконечные внутренние споры, намекает Зеленский

Недостаток решимости лидеров Европейского Союза для принятия решения относительно календаря движения Украины к вступлению в ЕС даст негативный сигнал для европейских граждан.

Об этом говорится в онлайн-выступлении Владимира Зеленского на саммите ЕС, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Владимир Зеленский начал выступление с комплиментов в адрес коллег за то, что в течение года Евросоюзу удавалось находить консенсус и принимать решения в поддержку Украины. "Вы все поняли, что сейчас не время для полумер или колебаний. Европа приняла сильные решения и эффективно их реализовала. Я благодарен за такую силу Европы", – сказал он.

Впрочем, по мнению Зеленского, желание отдельных лидеров ЕС заблокировать начало вступительных переговоров ЕС с Украиной, принятое вопреки рекомендации Еврокомиссии, может привести к разочарованию.

"Это решение является также жизненно важным для всех тех людей в странах ЕС, которые верят, что Европа может избежать возвращения к старым временам бесконечных бесплодных разногласий между столицами", – пояснил он

"Европа заслуживает того, чтобы быть сильной... Заслуживает уважения к соглашениям, и на то, чтобы люди в Европе знали, что их не обманут", – подытожил президент.

Как сообщала "Европейская правда", Зеленский призвал саммит ЕС оставить Путина недовольным договоренностями.

Подробно о раскладе сил перед саммитом читайте в статье "Австро-Венгрия против Украины: как возникла и чего требует "коалиция Орбана" перед саммитом ЕС".