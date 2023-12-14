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Зеленський у Німеччині відвідав командування армії США в Європі

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Четвер, 14 грудня 2023, 19:28

Президент Володимир Зеленський підтвердив візит до німецького Вісбадена, де він відвідав командування армії США у Європі й закликав американський Конгрес схвалити додаткове фінансування для України.

Про це Зеленський написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

За словами голови держави, під час візиту він "укотре переконався у високому рівні американської матеріально-технічної допомоги Україні", яка "надзвичайно потрібна нам для перемоги".

"Очікуємо, що Конгрес США найближчим часом ухвалить важливе рішення щодо продовження такої необхідної підтримки для України", – додав Зеленський.

Раніше у четвер стало відомо, що Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом.

З минулого тижня голова держави перебуває в закордонних поїздках, зокрема в Аргентині, США та Норвегії. Він також хотів бути особисто присутнім на саміті ЄС в Брюсселі, де розглядають питання вступу України в ЄС та довгострокової фінансової підтримки.

Як відомо, Конгрес США досі не схвалив запит Байдена на додаткове фінансування для допомоги Україні через спротив частини республіканців. А спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня, що означає неможливість ухвалення цього проєкту до Різдва.

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