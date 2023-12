Зеленський у Німеччині відвідав командування армії США в Європі

Президент Володимир Зеленський підтвердив візит до німецького Вісбадена, де він відвідав командування армії США у Європі й закликав американський Конгрес схвалити додаткове фінансування для України.

Про це Зеленський написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

За словами голови держави, під час візиту він "укотре переконався у високому рівні американської матеріально-технічної допомоги Україні", яка "надзвичайно потрібна нам для перемоги".

"Очікуємо, що Конгрес США найближчим часом ухвалить важливе рішення щодо продовження такої необхідної підтримки для України", – додав Зеленський.

Following my visit to Norway, I arrived at the U.S. Army Command in Europe, which is based in Wiesbaden, Germany.



I was once again convinced of the excellent quality of U.S. military aid to Ukraine. We critically need it for the victory!



We expect that the U.S. Congress will… pic.twitter.com/LEkpAEJDC2