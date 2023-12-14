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Євродепутат про демарш Орбана: Йому краще в одній кімнаті з Путіним, а не лідерами ЄС

Четвер, 14 грудня 2023, 20:43

Член Європейського парламенту від Бельгії та її колишній прем’єр-міністр Гі Верхофстадт заявив, що угорський прем’єр віддав перевагу Росії перед свободою.

Про це він написав у Twitter (X), коментуючи поведінку Орбана на саміті ЄС, передає "Європейська правда".

"Орбан покинув кімнату, коли європейська мрія України була підтримана лідерами ЄС... Хоча він завжди більш ніж радий бути в одній кімнаті з Путіним.

Вибір Росії замість свободи... дух 1956 року залишив угорський режим назавжди!", – написав Верхофстадт.

У четвер голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною і Молдовою.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан підтвердив, що утримався під час голосування за початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу, а свого ставлення до цього не змінив.

Він  свідомо залишив зустріч на час голосування за рішення стосовно України.

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Вступ до ЄС Орбан