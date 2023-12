Євродепутат про демарш Орбана: Йому краще в одній кімнаті з Путіним, а не лідерами ЄС

Член Європейського парламенту від Бельгії та її колишній прем’єр-міністр Гі Верхофстадт заявив, що угорський прем’єр віддав перевагу Росії перед свободою.

Про це він написав у Twitter (X), коментуючи поведінку Орбана на саміті ЄС, передає "Європейська правда".

"Орбан покинув кімнату, коли європейська мрія України була підтримана лідерами ЄС... Хоча він завжди більш ніж радий бути в одній кімнаті з Путіним.

Вибір Росії замість свободи... дух 1956 року залишив угорський режим назавжди!", – написав Верхофстадт.

Orbán left the room when Ukraine’s European dream was supported by EU leaders… He is always more than happy to be in the room with Putin though.



Choosing Russia over freedom… the spirit of 1956 had left the Hungarian regime for good ! https://t.co/fkfbJCrTAN