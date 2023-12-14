Укр Рус Eng

Евродепутат о демарше Орбана: Ему лучше в одной комнате с Путиным, а не лидерами ЕС

Четверг, 14 декабря 2023, 20:43

Член Европейского парламента от Бельгии и ее бывший премьер-министр Ги Верхофстадт заявил, что венгерский премьер отдал предпочтение России перед свободой.

Об этом он написал в Twitter (X), комментируя поведение Орбана на саммите ЕС, передает "Европейская правда".

"Орбан покинул комнату, когда европейская мечта Украины была поддержана лидерами ЕС... Хотя он всегда более чем рад быть в одной комнате с Путиным.

Выбор России вместо свободы... дух 1956 года оставил венгерский режим навсегда!", – написал Верхофстадт.

В четверг председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан подтвердил, что воздержался во время голосования за начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, а своего отношения к этому не изменил.

Он сознательно оставил встречу на время голосования за решение по Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Вступление в ЕС Орбан