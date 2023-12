Евродепутат о демарше Орбана: Ему лучше в одной комнате с Путиным, а не лидерами ЕС

Член Европейского парламента от Бельгии и ее бывший премьер-министр Ги Верхофстадт заявил, что венгерский премьер отдал предпочтение России перед свободой.

Об этом он написал в Twitter (X), комментируя поведение Орбана на саммите ЕС, передает "Европейская правда".

"Орбан покинул комнату, когда европейская мечта Украины была поддержана лидерами ЕС... Хотя он всегда более чем рад быть в одной комнате с Путиным.

Выбор России вместо свободы... дух 1956 года оставил венгерский режим навсегда!", – написал Верхофстадт.

Orbán left the room when Ukraine’s European dream was supported by EU leaders… He is always more than happy to be in the room with Putin though.



Choosing Russia over freedom… the spirit of 1956 had left the Hungarian regime for good ! https://t.co/fkfbJCrTAN