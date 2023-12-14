Зеленський привітав Санду з рішенням про переговори з ЄС: Це наша спільна перемога

Президент Володимир Зеленський у четвер увечері провів телефонну розмову з молдовською візаві Маєю Санду на тлі рішення Європейської ради схвалити початок переговорів про вступ до ЄС для Києва й Кишинева.

Про це Зеленський написав у Telegram, повідомляє "Європейська правда".

"Поговорив із Маєю Санду. Привітали одне одного із сьогоднішнім рішенням Євроради. Це наша спільна перемога! Рухаємося до ЄС разом!" – сказав голова держави.

Нагадаємо, в четвер голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною і Молдовою.

Хоча рішення стосовно Києва тривалий час блокувала Угорщина, її вето вдалось подолати, вмовивши угорського прем'єра Віктора Орбана вийти з кімнати під час голосування й таким чином утриматись.

Читайте також статтю про те, що Західні Балкани можуть перетворитися на основну проблему на шляху до ЄС після подолання Орбана