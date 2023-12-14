Зеленский поздравил Санду с решением о переговорах с ЕС: Это наша общая победа

Президент Владимир Зеленский в четверг вечером провел телефонный разговор с молдавской визави Майей Санду на фоне решения Европейского совета одобрить начало переговоров о вступлении в ЕС для Киева и Кишинева.

Об этом Зеленский написал в Telegram, сообщает "Европейская правда".

"Поговорил с Майей Санду. Поздравили друг друга с сегодняшним решением Евросовета. Это наша общая победа! Двигаемся в ЕС вместе!" – сказал глава государства.

Напомним, в четверг председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой.

Хотя решение по Киеву длительное время блокировала Венгрия, ее вето удалось преодолеть, уговорив венгерского премьера Виктора Орбана выйти из комнаты во время голосования и таким образом удержаться.

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