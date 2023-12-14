Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Мішелем і Макроном

Президент Володимир Зеленський повідомив про телефонні розмови з головою Європейської ради Шарлем Мішелем і президентом Франції Емманюелем Макроном після рішення лідерів ЄС схвалити початок переговорів про вступ з Україною.

Про це Зеленський написав у Telegram, повідомляє "Європейська правда".

За словами голови держави, від Мішеля він особисто почув про рішення Європейської ради щодо відкриття переговорів.

"Шарлю, дякую за твоє лідерство, за твої зусилля й віру в Україну!" – додав він.

Говорячи про розмову з Макроном, Зеленський подякував йому "за теплі привітання й за всю підтримку, яку Франція надавала нам на цьому шляху".

Нагадаємо, в четвер голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною і Молдовою.

Хоча рішення стосовно Києва тривалий час блокувала Угорщина, її вето вдалось подолати, вмовивши угорського прем'єра Віктора Орбана вийти з кімнати під час голосування й таким чином утриматись.

Читайте також статтю про те, що Західні Балкани можуть перетворитися на основну проблему на шляху до ЄС після подолання Орбана