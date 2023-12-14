После исторического решения ЕС по Украине Зеленский поговорил с Мишелем и Макроном

Президент Владимир Зеленский сообщил о телефонных разговорах с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном после решения лидеров ЕС одобрить начало переговоров о вступлении с Украиной.

Об этом Зеленский написал в Telegram, сообщает "Европейская правда".

По словам главы государства, от Мишеля он лично услышал о решении Европейского совета об открытии переговоров.

"Шарль, спасибо за твое лидерство, за твои усилия и веру в Украину!" – добавил он.

Говоря о разговоре с Макроном, Зеленский поблагодарил его "за теплые поздравления и за всю поддержку, которую Франция оказывала нам на этом пути".

Напомним, в четверг председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой.

Хотя решение по Киеву длительное время блокировала Венгрия, ее вето удалось преодолеть, уговорив венгерского премьера Виктора Орбана выйти из комнаты во время голосования и таким образом удержаться.

Читайте также статью о том, что Западные Балканы могут превратиться в основную проблему на пути в ЕС после преодоления Орбана.