Страны-члены ЕС согласовали 12-й пакет санкций против России

Европейский союз в четверг, 14 декабря, согласовал 12-й пакет санкций против России.

Эту информацию официально подтвердили лидеры ЕС в письменных выводах, обнародованных после первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе.

В этом документе Европейский совет (саммит ЕС) сообщил об одобрении санкционного решения: "Европейский Совет приветствует принятие 12-го пакета санкций". Как известно, юридическое одобрение происходит на уровне другого органа – Совета министров ЕС, но тот может принимать или предварительно согласовывать решение на полях саммита.

Агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов рассказало о деталях принятия решения. По словам собеседников агентства, текст санкционного был согласован в начале этой недели, Австрия не давала своего окончательного одобрения до позднего вечера четверга. Недовольство Австрии вызвал тот факт, что Украина внесла австрийский Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

Информацию о согласовании нового санкционного пакета также подтвердил редактор "Радио Свобода" Рикард Джозвяк. Впрочем, по его словам, этот пакет формально не принят, это произойдет в ближайшие дни. Джозвяк отмечает, что в ЕС будут пытаться согласовать еще один пакет санкций против РФ до второй годовщины ее полномасштабного вторжения в Украину.

Во вторник сообщалось, что послы ЕС не смогли достичь договоренности по 12-му пакету санкций Евросоюза против России из-за позиции Австрии по банку Raiffeisen.

Сейчас Raiffeisen является одним из важнейших финансовых каналов, в котором российские бизнесы осуществляют операции в долларах и евро. Благодаря этому банк получает огромные доходы, из которых затем финансирует бюджет государтсва-агрессора своими налогами.