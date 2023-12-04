Сенатор розкритикував главу Пентагону через вказівки Ізраїлю щодо війни з ХАМАС

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем відкинув твердження міністра оборони США Ллойда Остіна про те, що подальші жертви серед цивільного населення в Газі можуть призвести до ще більшої кількості бойовиків ХАМАС та до "стратегічної поразки" Ізраїлю.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив CNN.

"Стратегічна поразка розпалить палестинців? Вони вже розлючені. Їх від самого народження вчать ненавидіти євреїв і вбивати їх", – зазначив Грем, закликавши Остіна припинити публічно критикувати Ізраїль.

Сенатор-республіканець охарактеризував главу Пентагону як "наївного", заявивши, що він втратив до нього будь-яку довіру.

"Міністр Остін говорить Ізраїлю речі, яких неможливо досягти. Міністре, причина смерті палестинців в тому, що Газа настільки ущільнена, що ХАМАС має тунелі під квартирами, школами, лікарнями", – наголосив Грем.

Він додав, що розуміє теорію того, що супутня загибель цивільних під час війни може стати каталізатором для посилення повстанців, але вказав, що населення Гази "було радикалізоване протягом десятиліть".

"Ви знаєте, чого навчають у (тамтешніх) школах? Ідея про те, що ми або Ізраїль якимось чином радикалізуємо людей в Газі, просто смішна", – підкреслив Грем.

Сенатор також розкритикував суботню заяву віцепрезидентки США Камали Гарріс про те, що "занадто багато невинних палестинців було вбито".

"Віцепрезидент Гарріс, скажіть Ізраїлю, як знищити ХАМАС так, щоб не зашкодити невинним палестинцям, і я передам це далі", – сказав Грем.

Раніше Остін заявив, що Ізраїль ризикує зазнати "стратегічної поразки" в Газі, якщо не докладе більше зусиль для захисту цивільного населення.

Перед цим віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що після завершення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС необхідно возз'єднати палестинське населення Гази і Західного берега річки Йордан під єдиним управлінням.

Також ЗМІ повідомляли, що США закликали Ізраїль уникати значного переміщення цивільного населення під час будь-якого наземного наступу на півдні Гази.