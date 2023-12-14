Розвідка Британії: Нова дивізія РФ зазнала невдачі за величезних втрат

Британська розвідка розповіла про невдалу операцію російських окупантів щодо спроб вибити українських захисників з плацдарму біля села Кринки Херсонської області на східному березі Дніпра.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в новому розвідувальному огляді британського оборонного відомства.

За інформацією розвідки, на початку грудня 2023 року новосформована 104-та гвардійська повітряно-десантна дивізія ВДВ РФ, з високою ймовірніст, зазнала "надзвичайно великих" втрат та не виконала поставлених завдань під час свого бойового дебюту в Херсонській області.

Аналітики посилаються на повідомлення, що дивізію погано підтримували авіація та артилерія, тоді як багато військовослужбовців, швидше за все, були недосвідченими.

"Після інциденту російські "воєнкори" закликали командувача оперативно-тактичного угруповання "Днєпр", генерал-полковника Михайла Теплинського подати у відставку", – йдеться в огляді.

За словами розвідників, це удар по репутації Теплинського як "одного з найбільш здібних" російських польових командирів, який також є командувачем ВДВ, на війні проти України.

Раніше британська розвідка проаналізувала запуски Росією безпілотників типу Shahed з нового пускового майданчика в районі Балаклави в окупованому Криму.

Перед цим британська розвідка розповіла, що у військових РФ є проблеми з веденням бойових дій вночі через дефіцит приладів нічного бачення та спеціальних камер для безпілотників.

Також розвідувальна спільнота Міноборони Британії розповіла про успішні локальні контратаки Збройних сил України під час боїв біля Авдіївки.