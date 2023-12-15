Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана

Туреччина сподівається, що мирні переговори між Вірменією та Азербайджаном дадуть змогу Анкарі нормалізувати відносини з Єреваном.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан на спільній пресконференції з азербайджанським колегою Джейхуном Байрамовим у Баку, повідомляє Anadolu.

За його словами, імпульс у мирних переговорах між Азербайджаном і Вірменією сприятиме і нормалізації відносин між Анкарою та Єреваном.

"Ми вітаємо позитивний прогрес у напрямку укладення угоди про довгостроковий мир та визначення кордонів між Азербайджаном і Вірменією. Ми сподіваємося, що такі кроки триватимуть і відкриють шлях до всеосяжної мирної угоди",- зазначив Хакан Фідан.

На його думку, мир і стабільність на Південному Кавказі має вирішальне значення для безпеки транспортних та енергетичних магістралей, а також відповідає інтересам усіх гравців.

Водночас він висловив жаль, що "вірменська діаспора на Заході експлуатує важкі умови, в яких опинився вірменський народ", додавши, що вірменська діаспора намагається налаштувати деякі країни проти Азербайджану.

Раніше у Єврокомісії привітали домовленість між Азербайджаном та Вірменією щодо нових кроків для нормалізації відносин.

Нагадаємо, 7 грудня лідери Азербайджану та Вірменії підписали спільну заяву, у якій оголосили подальші кроки з нормалізації відносин і встановлення миру, зокрема обмін полоненими та продовження переговорів щодо мирної угоди.

Як відомо, у вересні Азербайджан відновив контроль над Нагірним Карабахом внаслідок швидкої воєнної операції. Після неї з регіону виїхали понад 100 тисяч етнічних вірмен, практично все його населення.

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