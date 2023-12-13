ЗМІ: Вірменія та Азербайджан обмінялися полоненими на кордоні

Азербайджан і Вірменія в середу обмінялися військовополоненими на їхньому кордоні, що стало кроком до нормалізації відносин між країнами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на неназваного свідка.

Очікувалося, що обмін передбачає звільнення Азербайджаном 32 вірмен, які були захоплені в полон наприкінці 2020 року. Натомість Вірменія передала іншій стороні двох азербайджанських солдатів, яких утримувала з квітня 2023 року.

Оголошуючи про запланований обмін полоненими минулого тижня, країни заявили, що підтверджують свій намір нормалізувати відносини та досягти мирного договору на основі поваги до принципів суверенітету й територіальної цілісності.

Раніше у Єврокомісії привітали домовленість між Азербайджаном та Вірменією щодо нових кроків для нормалізації відносин.

Нагадаємо, 7 грудня лідери Азербайджану та Вірменії підписали спільну заяву, у якій оголосили подальші кроки з нормалізації відносин і встановлення миру, зокрема обмін полоненими та продовження переговорів щодо мирної угоди.

Як відомо, у вересні Азербайджан відновив контроль над Нагірним Карабахом внаслідок швидкої воєнної операції. Після неї з регіону виїхали понад 100 тисяч етнічних вірмен, практично все його населення.

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