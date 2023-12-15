Турция рассчитывает нормализовать отношения с Арменией благодаря переговорам Баку и Еревана

Турция надеется, что мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном позволят Анкаре нормализовать отношения с Ереваном.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку, сообщает Anadolu.

По его словам, импульс в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией будет способствовать и нормализации отношений между Анкарой и Ереваном.

"Мы приветствуем позитивный прогресс в направлении заключения соглашения о долгосрочном мире и определении границ между Азербайджаном и Арменией. Мы надеемся, что такие шаги будут продолжаться и откроют путь к всеобъемлющему мирному соглашению",- отметил Хакан Фидан.

По его мнению, мир и стабильность на Южном Кавказе имеет решающее значение для безопасности транспортных и энергетических магистралей, а также отвечает интересам всех игроков.

Вместе с тем, он пожаловался, что "армянская диаспора на Западе эксплуатирует тяжелые условия, в которых оказался армянский народ", и что она "пытается настроить некоторые страны против Азербайджана".

Ранее в Еврокомиссии приветствовали договоренность между Азербайджаном и Арменией о новых шагах для нормализации отношений.

Напомним, 7 декабря лидеры Азербайджана и Армении подписали совместное заявление, в котором объявили о дальнейших шагах по нормализации отношений и установлению мира, в частности – об обмене пленными и продолжение переговоров по мирному соглашению.

Как известно, в сентябре Азербайджан восстановил контроль над Нагорным Карабахом в результате быстрой военной операции. После нее из региона выехали более 100 тысяч этнических армян, практически все его население.

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