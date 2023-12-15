Шольц подтвердил, что отправил Орбана пить кофе во время голосования по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что перед голосованием за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС в четверг предложил венгерскому премьер-министру Виктору Орбану выпить кофе за пределами зала.

Слова Шольца на пресс-конференции в пятницу в Брюсселе цитирует портал n-tv, сообщает "Европейская правда".

Канцлер ФРГ подтвердил историю, которая до того попала СМИ, о том, при каких именно обстоятельствах Орбан вышел из зала, чтобы остальные 26 лидеров ЕС одобрили начало переговоров с Украиной.

По словам Шольца, он предложил Орбану короткий таймаут, чтобы дать возможность странам-членам ЕС достичь согласия относительно переговоров о вступлении с Украиной. Венгерский премьер после непродолжительных раздумий согласился, и "тогда мы приняли решение 26-ю голосами", добавил канцлер.

"Это (вето. – Ред.) нельзя решать каждый раз, выходя за дверь. Это для особых моментов" – считает он.

Шольц подчеркнул, что выход Орбана – "не трюк", а предложение помощи: "Это решение, которое мы приняли по взаимному согласию в соответствии с нашими правилами. (Но. – Ред.) это не то, что вы должны делать каждый раз".

Напомним, 14 декабря на саммите ЕС лидеры поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой.

Хотя решение по Киеву длительное время блокировала Венгрия, ее вето удалось преодолеть, уговорив венгерского премьера Виктора Орбана выйти из комнаты во время голосования и таким образом удержаться.

Сам Орбан позже заявил, что согласился отказаться от права вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС потому, что у него будет еще много возможностей заблокировать этот процесс.

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