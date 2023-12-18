У Берліні фермери на тракторах протестуватимуть проти зростання цін на пальне

У понеділок в Берліні планується велика демонстрація фермерів проти підвищення цін на пальне.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Фермери закликають скасувати скасування субсидій на сільськогосподарське дизельне пальне та звільнення від податку на транспортні засоби.

Німецька асоціація фермерів закликала до демонстрації перед Бранденбурзькими воротами в Берліні, яка розпочнеться сьогодні з 11 години ранку. Під гаслом "Занадто багато – це занадто багато! З цим покінчено!" Фермери – в тому числі ті, що мають трактори – хочуть протестувати проти скасування субсидій на сільськогосподарське дизельне пальне та звільнення від податку на транспортні засоби, запланованого коаліцією – і, зрештою, проти підвищення цін на пальне.

Асоціація фермерів вимагає від уряду відмовитися від цих планів. Якщо цього не станеться, з січня розпочнеться "масовий опір", заявив президент асоціації Йоахім Руквід: "Ми не будемо з цим миритися".

Уряд виправдовує свої плани скороченням субсидій, які завдають шкоди клімату. Вони є частиною бюджетної консолідації після рішення Федерального конституційного суду.

Очікується, що на мітингу виступить і федеральний міністр сільського господарства Джем Оздемір. Він вже встиг виступити з критичними коментарями щодо планів уряду. Політик Зелених попередив про непропорційний тягар і несприятливі конкурентні умови порівняно з іншими країнами і закликав коаліцію переглянути прийняте рішення.

За його словами, проблема з важкою сільськогосподарською технікою полягає в тому, що, на відміну від автомобілів, немає електричних альтернатив. Оздемір сказав, що добре розуміє гнів фермерів.

Міністр фінансів Крістіан Лінднер раніше сигналізував про свою готовність до розмови. "Я відкритий до альтернатив", – сказав він в інтерв'ю RND в суботу.

Днями урядова коаліція Німеччини погодила бюджет країни на 2024 рік після місяця напружених переговорів на тлі кризи, що пов'язана з виникненням "діри" у бюджеті на 60 мільярдів євро.

В ньому, зокрема, передбачена пряма двостороння допомога Україні в розмірі восьми мільярдів євро.

Ситуація з ухваленням бюджету Німеччини перетворилась у хаос після листопадового рішення Конституційного суду, який постановив, що Берлін не може перенаправити 60 мільярдів євро невикористаних коштів від пандемії COVID на кліматичні проєкти.