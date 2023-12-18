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В Берлине фермеры на тракторах будут протестовать против роста цен на топливо

Понедельник, 18 декабря 2023, 10:21

В понедельник в Берлине планируется большая демонстрация фермеров против повышения цен на топливо.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Фермеры призывают отменить отмену субсидий на сельскохозяйственное дизельное топливо и освобождения от налога на транспортные средства.

Немецкая ассоциация фермеров призвала к демонстрации перед Бранденбургскими воротами в Берлине, которая начнется сегодня с 11 часов утра. Под лозунгом "Слишком много – это слишком много! С этим покончено!" фермеры – в том числе с тракторами – хотят протестовать против отмены субсидий на сельскохозяйственное дизельное топливо и освобождения от налога на транспортные средства, запланированного правящей коалицией – и, наконец, против повышения цен на топливо.

Ассоциация фермеров требует от правительства отказаться от этих планов. Если этого не произойдет, с января начнется "массовое сопротивление", заявил президент ассоциации Йоахим Руквид: "Мы не будем с этим мириться".

Правительство оправдывает свои планы сокращением субсидий, которые наносят вред климату. Они являются частью бюджетной консолидации после решения Федерального конституционного суда.

Ожидается, что на митинге выступит и федеральный министр сельского хозяйства Джем Оздемир. Он уже успел сделать критические комментарии относительно планов правительства. Политик "Зеленых" предупредил о непропорциональном бремени и неблагоприятных конкурентных условиях по сравнению с другими странами и призвал коалицию пересмотреть принятое решение.

По его словам, проблема с тяжелой сельскохозяйственной техникой заключается в том, что, в отличие от автомобилей, им нет электрических альтернатив. Оздемир сказал, что хорошо понимает гнев фермеров.

Министр финансов Кристиан Линднер ранее сигнализировал о своей готовности к разговору. "Я открыт к альтернативам", – сказал он в интервью RND в субботу.

На днях правительственная коалиция Германии согласовала бюджет страны на 2024 год после месяца напряженных переговоров на фоне кризиса, связанного с возникновением дыры в бюджете на 60 миллиардов евро.

В нем, в частности, предусмотрена прямая двусторонняя помощь Украине в размере 8 миллиардов евро.

Ситуация с принятием бюджета Германии превратилась в хаос после ноябрьского решения Конституционного суда, который постановил, что Берлин не может перенаправить 60 миллиардов евро неиспользованных средств от пандемии COVID на климатические проекты.

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