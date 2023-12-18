Уряд Литви шукає, як відсторонити спортсменів РФ і Білорусі від міжнародних змагань

Міністр освіти, науки і спорту Литви Гінтаутас Якштас у понеділок проводить зустріч, на якій обговорюють можливі способи недопущення російських і білоруських спортсменів до участі в міжнародних змаганнях.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації LRT.

"Міністр запросив представників литовських спортивних федерацій та організацій, щоб обговорити існуючі способи недопущення російських і білоруських спортсменів на міжнародні спортивні змагання", – повідомила BNS керівниця відділу комунікацій міністерства Номеда Бараускене.

Раніше цього місяця Міжнародний олімпійський комітет дав зелене світло участі російських і білоруських спортсменів під нейтральним прапором в Олімпіаді в Парижі, за винятком командних змагань. Умовою участі є непідтримка спортсменами війни РФ в Україні.

За даними МОК, лише вісім спортсменів з Росії та три спортсмени з Білорусі наразі мають право виступати під нейтральним прапором.

Це рішення викликало обурення в деяких країнах, а президенти Литви, Латвії та Естонії назвали його таким, що розчаровує, і висловили сподівання, що воно буде скасоване.

Міністерство закордонних справ України вважає помилковим рішення МОК.

Російські та білоруські спортсмени перебувають під санкціями у багатьох видах спорту з лютого 2022 року, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Однак за останній рік кілька олімпійських федерацій послабили обмеження для спортсменів з цих країн і дозволили їм повернутися до змагань за певних умов.

У березні МОК зняв повну заборону з російських і білоруських спортсменів і дозволив їм змагатися як нейтральним за умови, що вони не підтримують війну в Україні і не пов'язані з військовими.