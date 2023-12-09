В Німеччині закликали ретельно перевіряти спортсменів РФ і Білорусі перед допуском на Олімпіаду
На тлі рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про допуск росіян і білорусів до участі в Паризькій літній Олімпіаді 2024 року під нейтральним прапором міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер закликала ретельно перевіряти кожного окремого спортсмена з цих країн.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.
"МОК і міжнародним федераціям потрібно домогтися послідовного відсторонення тих російських і білоруських атлетів, які будь-яким чином підтримують російську загарбницьку війну проти України або якось пов'язані з російським урядом і російськими військовими", – заявила вона.
За словами Фезер, абсолютно неприпустимо, щоб українські спортсмени були змушені змагатися з росіянами, які підтримують загарбницьку війну Росії проти їхньої країни.
"Україна та український спорт мають і надалі отримувати повну підтримку і солідарність від світового спорту", – підкреслила Фезер.
Напередодні МОК рекомендував дозволити окремим російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпіаді в Парижі під нейтральним прапором – у тому разі, якщо вони активно не підтримують війну проти України і не пов'язані із силовими структурами та збірними своїх країн. В офіційних місцях проведення Ігор також не допускається демонстрація російських і білоруських прапорів та іншої символіки двох держав. Офіційні представники Росії та Білорусі запрошені на Олімпіаду не будуть.
Міністерство спорту РФ з обуренням відреагувало на ці умови і поскаржилося на дискримінацію російських спортсменів.
Міністерство закордонних справ України вважає помилковим рішення Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету дозволити російським і білоруським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі.
Міністри закордонних справ Естонії та Литви Маргус Тсахкна й Габріелюс Ландсбергіс також розкритикували рішення Міжнародного олімпійського комітету.