В Німеччині закликали ретельно перевіряти спортсменів РФ і Білорусі перед допуском на Олімпіаду

На тлі рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про допуск росіян і білорусів до участі в Паризькій літній Олімпіаді 2024 року під нейтральним прапором міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер закликала ретельно перевіряти кожного окремого спортсмена з цих країн.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

"МОК і міжнародним федераціям потрібно домогтися послідовного відсторонення тих російських і білоруських атлетів, які будь-яким чином підтримують російську загарбницьку війну проти України або якось пов'язані з російським урядом і російськими військовими", – заявила вона.

За словами Фезер, абсолютно неприпустимо, щоб українські спортсмени були змушені змагатися з росіянами, які підтримують загарбницьку війну Росії проти їхньої країни.

"Україна та український спорт мають і надалі отримувати повну підтримку і солідарність від світового спорту", – підкреслила Фезер.

Напередодні МОК рекомендував дозволити окремим російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпіаді в Парижі під нейтральним прапором – у тому разі, якщо вони активно не підтримують війну проти України і не пов'язані із силовими структурами та збірними своїх країн. В офіційних місцях проведення Ігор також не допускається демонстрація російських і білоруських прапорів та іншої символіки двох держав. Офіційні представники Росії та Білорусі запрошені на Олімпіаду не будуть.

Міністерство спорту РФ з обуренням відреагувало на ці умови і поскаржилося на дискримінацію російських спортсменів.

Міністерство закордонних справ України вважає помилковим рішення Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету дозволити російським і білоруським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі.

Міністри закордонних справ Естонії та Литви Маргус Тсахкна й Габріелюс Ландсбергіс також розкритикували рішення Міжнародного олімпійського комітету.