Правительство Литвы ищет, как отстранить спортсменов РФ и Беларуси от международных соревнований

Министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас в понедельник проводит встречу, на которой обсуждают возможные способы недопущения российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации LRT.

"Министр пригласил представителей литовских спортивных федераций и организаций, чтобы обсудить существующие способы недопущения российских и белорусских спортсменов на международные спортивные соревнования", – сообщила BNS руководитель отдела коммуникаций министерства Номеда Бараускене.

Ранее в этом месяце Международный олимпийский комитет дал зеленый свет участию российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом в Олимпиаде в Париже, за исключением командных соревнований. Условием участия является неподдержка спортсменами войны РФ в Украине.

По данным МОК, только восемь спортсменов из России и три спортсмена из Беларуси пока имеют право выступать под нейтральным флагом.

Это решение вызвало возмущение в некоторых странах, а президенты Литвы, Латвии и Эстонии назвали его разочаровывающим и выразили надежду, что оно будет отменено.

Министерство иностранных дел Украины считает ошибочным решение МОК.

Российские и белорусские спортсмены находятся под санкциями во многих видах спорта с февраля 2022 года, когда Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину. Однако за последний год несколько олимпийских федераций ослабили ограничения для спортсменов из этих стран и позволили им вернуться к соревнованиям при определенных условиях.

В марте МОК снял полный запрет с российских и белорусских спортсменов и разрешил им соревноваться как нейтральным при условии, что они не поддерживают войну в Украине и не связаны с военными.