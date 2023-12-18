У Червоному морі потрапило під обстріл судно з Норвегії

У Червоному морі потрапило під обстріл норвезьке судно M/V Swan Atlantic.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Власник судна повідомив, що у нього поцілив "невстановлений об’єкт". Ніхто з членів екіпажу не постраждав. Внаслідок влучання на судні почалася пожежа, але її вдалося швидко загасити. Усі системи корабля функціонують нормально.

M/V Swan Atlantic транспортує рослинні олії, судно прямувало на французький заморський острів Реюньйон, що поблизу Мадагаскару.

Посадовці США, які надали коментар на умовах анонімності, повідомили, що судно атакували багатьома ракетами, запущеними з Ємену з території, що контролюється бойовиками-хуситами.

Це останній з низки подібних обстрілів суден за останні кілька тижнів. Хусити заявили, що атакуватимуть судна, пов’язані з Ізраїлем.

Низка компаній у зв'язку з ситуацією думають про зміну логістичних маршрутів.

У суботу 16 грудня американський ракетний есмінець USS Carney знищив 14 ударних безпілотників, запущених із підконтрольних повстанцям-хуситам районів Ємену. Можливу ціль атаки не називали.