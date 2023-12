Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів

Американський ракетний есмінець USS Carney уранці в суботу, 16 грудня, знищив 14 ударних безпілотників, запущених із підконтрольних повстанцями-хуситами районів Ємену.

Про це у Twitter (X) сповістило Центральне командування Збройних сил США, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, атака безпілотників, за якою стоять хусити, відбулась однією хвилею. Її ціль не вказується.

"БПЛА були оцінені як безпілотники односторонньої атаки і були збиті без шкоди для кораблів в цьому районі і без повідомлень про поранення. Регіональні партнери в Червоному морі були попереджені про загрозу", – додали там.

In the early morning hours of December 16 (Sanna time) the US Arliegh Burke-class guided missile destroyer USS CARNEY (DDG 64), operating in the Red Sea, successfully engaged 14 unmanned aerial systems launched as a drone wave from Houthi-controlled areas of Yemen. The UAS were… pic.twitter.com/Rjkzng5LxW