Укр Рус Eng

Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів

Субота, 16 грудня 2023, 19:29

Американський ракетний есмінець USS Carney уранці в суботу, 16 грудня, знищив 14 ударних безпілотників, запущених із підконтрольних повстанцями-хуситами районів Ємену.

Про це у Twitter (X) сповістило Центральне командування Збройних сил США, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, атака безпілотників, за якою стоять хусити, відбулась однією хвилею. Її ціль не вказується.

"БПЛА були оцінені як безпілотники односторонньої атаки і були збиті без шкоди для кораблів в цьому районі і без повідомлень про поранення. Регіональні партнери в Червоному морі були попереджені про загрозу", – додали там.

Раніше в суботу стало відомо, що британський есмінець HMS Diamond також збив, імовірно, ударний безпілотник.

Напруженість у Червоному морі посилась після початку конфлікту між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС, свідченням чого стало захоплення ізраїльського вантажного судна в Червоному морі єменськими повстанцями-хуситами минулого місяця.

Хусити підтримали ХАМАС і пообіцяли атакувати будь-які судна, що прямують до ізраїльських портів.

На цьому тлі дві найбільші судноплавні компанії світу – Maersk і Hapag-Lloyd – напередодні заявили, що призупиняють прохід через Баб-ель-Мандебську протоку в Червоному морі, важливу для світової торгівлі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Близький Схід