В Красном море попало под обстрел судно из Норвегии

В Красном море попало под обстрел норвежское судно M/V Swan Atlantic.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Владелец судна сообщил, что в него попал "неустановленный объект". Никто из членов экипажа не пострадал. В результате попадания на судне начался пожар, но его удалось быстро потушить. Все системы корабля функционируют нормально.

M/V Swan Atlantic транспортирует растительные масла, судно направлялось на французский заморский остров Реюньон, что вблизи Мадагаскара.

Чиновники США, которые предоставили комментарий на условиях анонимности, сообщили, что судно атаковали многими ракетами, запущенными из Йемена с территории, контролируемой боевиками-хуситами.

Это последний из ряда подобных обстрелов судов за последние несколько недель. Хуситы заявили, что будут атаковать суда, связанные с Израилем.

Ряд компаний в связи с ситуацией думают об изменении логистических маршрутов.

В субботу 16 декабря американский ракетный эсминец USS Carney уничтожил 14 ударных беспилотников, запущенных из подконтрольных повстанцам-хуситам районов Йемена. Возможную цель атаки не называли.