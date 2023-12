Кулеба вдячний ЄС за нові санкції проти РФ: Вірний шлях до миру й безпеки в Європі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував Європейському Союзу за ухвалення 12-го пакета санкцій проти Росії.

Про це Кулеба написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Міністр висловив вдячність за черговий раунд санкцій ЄС проти РФ, назвавши своєчасним посилення секторальних санкцій, зокрема поетапну заборону на російські діаманти й металургію.

"Позбавлення російської військової машини фінансування – це вірний шлях до миру та безпеки в Європі", – додав він.

Grateful to the EU for today’s 12th sanctions package on Russia.



Timely tightening of sectoral sanctions, including a phased ban on Russian diamonds, metallurgy, and other extended prohibitions.



Defunding the Russian war machine is a sure way to peace and security in Europe.