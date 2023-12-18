Кулеба вдячний ЄС за нові санкції проти РФ: Вірний шлях до миру й безпеки в Європі
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував Європейському Союзу за ухвалення 12-го пакета санкцій проти Росії.
Про це Кулеба написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".
Міністр висловив вдячність за черговий раунд санкцій ЄС проти РФ, назвавши своєчасним посилення секторальних санкцій, зокрема поетапну заборону на російські діаманти й металургію.
"Позбавлення російської військової машини фінансування – це вірний шлях до миру та безпеки в Європі", – додав він.
Grateful to the EU for today’s 12th sanctions package on Russia.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 18, 2023
Timely tightening of sectoral sanctions, including a phased ban on Russian diamonds, metallurgy, and other extended prohibitions.
Defunding the Russian war machine is a sure way to peace and security in Europe.
У понеділок Рада Європейського Союзу завершила процес ухвалення дванадцятого пакета санкцій проти Росії.
Серед ключових положень – заборона на російські діаманти з 1 січня й транзиту всіх військових товарів через РФ, а також вимога до експортерів передбачати в договорах неможливість реекспорту чи перепродажу низки товарів до Росії.
Крім того, Євросоюз розширив індивідуальні санкції, додавши в перелік понад сотню фізичних і юридичних осіб із Росії та Білорусі.