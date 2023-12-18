Кулеба благодарен ЕС за новые санкции против РФ: Верный путь к миру и безопасности в Европе
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил Европейский Союз за принятие 12-го пакета санкций против России.
Об этом Кулеба написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".
Министр выразил благодарность за очередной раунд санкций ЕС против РФ, назвав своевременным усиление секторальных санкций, в частности поэтапный запрет на российские бриллианты и металлургию.
"Лишение российской военной машины финансирования – это верный путь к миру и безопасности в Европе", – добавил он.
Grateful to the EU for today’s 12th sanctions package on Russia.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 18, 2023
Timely tightening of sectoral sanctions, including a phased ban on Russian diamonds, metallurgy, and other extended prohibitions.
Defunding the Russian war machine is a sure way to peace and security in Europe.
В понедельник Совет Европейского Союза завершил процесс принятия двенадцатого пакета санкций против России.
Среди ключевых положений – запрет на российские бриллианты с 1 января и транзита всех военных товаров через РФ, а также требование к экспортерам предусматривать в договорах невозможность реэкспорта или перепродажи ряда товаров в Россию.
Кроме того, Евросоюз расширил индивидуальные санкции, добавив в перечень более сотни физических и юридических лиц из России и Беларуси.