Кулеба благодарен ЕС за новые санкции против РФ: Верный путь к миру и безопасности в Европе

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил Европейский Союз за принятие 12-го пакета санкций против России.

Об этом Кулеба написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Министр выразил благодарность за очередной раунд санкций ЕС против РФ, назвав своевременным усиление секторальных санкций, в частности поэтапный запрет на российские бриллианты и металлургию.

"Лишение российской военной машины финансирования – это верный путь к миру и безопасности в Европе", – добавил он.

Grateful to the EU for today’s 12th sanctions package on Russia.



Timely tightening of sectoral sanctions, including a phased ban on Russian diamonds, metallurgy, and other extended prohibitions.



Defunding the Russian war machine is a sure way to peace and security in Europe.